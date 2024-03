Favoritensieg beim Emser Besenturnier

Zum zweiten Mal in Folge sicherten sich die Emser Street Boys den Titel beim HSC-Besenturnier.

13 Mannschaften kämpften am vergangenen Samstag beim 39. Besenturnier auf der Kunsteisbahn im Herrenried um die Pokale und sorgten so für einen Tag voller sportlicher Höhepunkte, sowie zahlreicher humorvoller Momente. Mit Besen statt Schlägern und Bällen statt Pucks brachten die Sportler auf dem Eis das Publikum mehr als einmal zum Lachen. Am Ende spielten sich die Turnierveteranen „Besenfeger“, die bereits zum 32. Mal am Besenturnier teilnahmen und auch zehnmal gewinnen konnte, souverän ins diesjährige Endspiel. Gegner waren dabei, wie schon beim letzten Turnier vor vier Jahren, die Emser Street Boys und schlussendlich stemmte der Titelverteidiger mit einem 3:1-Sieg auch dieses Jahr wieder den Siegerpokal in die Höhe.