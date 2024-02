Favorit Altach will mit Sieg in Leoben erstmals ins Cup-Halbfinale einziehen

er SCR Altach will am Samstag (19.15 Uhr) im ÖFB-Cup-Viertelfinale bei Fußball-Zweitligist DSV Leoben Clubgeschichte schreiben.

Der Vorarlberger Bundesligist peilt in der Monte-Schlacko-Arena den erstmaligen Einzug ins Halbfinale des heimischen Pokalbewerbs an. "Es wird ein hartes Stück Arbeit, aber ich denke schon, dass wir als Favorit in die Partie gehen und da natürlich eine Runde weiter kommen wollen", erklärte SCRA-Trainer Joachim Standfest.

Die Steirer schrammten 1994/95 nur knapp am Titel vorbei, mussten sich dem SK Rapid erst im Finale mit 0:1 geschlagen geben. Altach schaffte es noch nie über das Viertelfinale hinaus.

Aufstrebendes Steirerteam

Der DSV spielt zwar erst wieder seit dieser Saison in der zweithöchsten Liga, als klassischer Aufsteiger kann Leoben allerdings nicht angesehen werden. Die Mannschaft, welche auch das Hochofenballett genannt wird, ist gespickt mit ehemaligen Bundesligaakteuren: Deni Alar, Matija Horvat, Cheikhou Dieng, um nur ein paar Namen zu nennen. Mittelfristig sollen auch diese Spieler dem DSV Leoben zum Wiederaufstieg in die Bundesliga verhelfen, das Ganze wurde unter den Titel „Mission 2028“ gestellt. Aktuell stehen die Obersteirer recht gefestigt in der zweiten Liga da. Nach einem perfekten Start (drei Spiele, drei Siege) hagelte es fünf Niederlagen am Stück, seither ist die Mannschaft von Rene Poms aber ungeschlagen. Platz 7 in der Liga und der Einzug ins Viertelfinale nach Siegen über den WAC und die WSG können sich sehen lassen – die zuletzt aufgetauchten Betrugsvorwürfe ließen den DSV zumindest nach außen hin kalt.

Auf den Punkt da sein

Die intensive Vorbereitungszeit des SCRA ist vorüber, mit Montag 15:00 Uhr startete wieder eine reguläre Trainingswoche für unsere Altacher. In den Einheiten vor und während des Trainingslagers wurde vor allem an der körperlichen Fitness gearbeitet, die fehlende Frische war deshalb in den Testspielen spürbar. In den letzten Tagen wurde das Training wieder auf den Spielrhythmus angepasst, so kann mit der nötigen Spritzigkeit ins erste Pflichtspiel gegangen werden. Zuversichtlich stimmt das Trainerteam ebenso die gezeigte Leistung in der Generalprobe, in welcher auch ein Großteil der Mannschaft eingesetzt wurde, welche auch gegen Leoben zum Zug kommen wird.

