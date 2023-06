Faustball: Nenzing als „Hochburg“

Insgesamt 22 Mädchen- und 25 Burschenteams mit über 350 sportlichen Jugendlichen beteiligten sich heuer am Vorarlberger Faustball-Schulcup.

Sehr erfreulich dabei die Ergebnisse für die Nenzinger Sportmittelschule, denn wie so oft in den letzten Jahren, waren die Nenzinger auch heuer wieder die erfolgreichste Schule im Ländle – diesmal übrigens gemeinsam mit der SMS Satteins.

Die Teams der Sportmittelschule Nenzing durften sich gleich über zwei Landesmeistertitel freuen. So gewannen die Burschen Moritz Gantner, Manuel Kuster, Lukas Marte, Leander Scheger, Samuel Lechthaler, Emilian Allgäuer und Leandro Leitner aus der 4c-Klasse von Sportlehrer und Klassenvorstand Rainer Schallert all ihre Spiele ohne einen einzigen Satzverlust! Zum Saisonabschluss und zum Ende ihrer Mittelschullaufbahn geht es nun Ende Juni zur nächsten Bundesmeisterschaft nach Böheimkirchen in Niederösterreich, wo sie Vorarlberg als Landessieger vertreten.