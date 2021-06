Faszination Achauen

Die Drittklässler der Volksschule Hasenfeld unternahmen eine Flussexkursion an die Dornbirner Ach und lernten dort die Vielfalt der Tiere kennen.

Lustenau Mit Pinseln und Eimern ausgestattet, stapften die Schüler barfuß entlang der Dornbirner Ach. Der Blick ist konzentriert ins Wasser gerichtet. Dort suchten sie nach kleinen Lebewesen, die gerade in den Dornbirner Achauen perfekte Lebensbedingungen finden. „Hier schwimmen nicht nur Fische im Wasser, wenn ihr ganz genau schaut, entdeckt ihr viele kleine Tiere“, beginnt Silvio Hoch, Leiter der Flussexkursion, seine Erklärungen. Er erzählte den staunenden Schülern von Bachflohkrebsen, Eintagsfliegenlarven, Egeln, Köcherfliegenlarven, Wasserwanzen und vielen weiteren Wassertierchen. Sie finden allesamt in den heimischen Flüssen perfekte Bedingungen.

„Wir haben extra für Volksschulklassen dieses Programm entwickelt. Dabei vermitteln unsere Experten kleinere Fachinhalte kindgerecht“, erklärt Markus Mayer, Projektverantwortlicher der Wasserwirtschaft Vorarlberg. Er weiß von der Bedeutung der Erlebnispädagogik für die Schüler. „Bei einem interaktiven Erlebnis bleiben die Inhalte besser in Erinnerung“, so Mayer. Und so durften die Schüler kleine Lebewesen, die unter den Steinen am Wasser haften, mit einem Pinsel vorsichtig in einen Sammeleimer geben. Die Überraschung bei den Kindern war groß, als sie sahen, wie viele kleine Lebewesen im Wasser schwimmen. „Jedes Tier hat seine Funktion in der Natur. Auch die Stechmücke. Sie stellt eine Nahrungsquelle für die Fische dar“, erklärt Mayer.