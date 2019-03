Faszination 3D Bogenschießen

Erstes Frühlings Turnier des Bogenschützenvereins in Götzis

Götzis Nachdem 13.Internationalen Jagd Turnier des BSV Götzis am Samstag fand am Sonntag das erste Frühlings Turnier statt. Bei strahlendem Sonneschein stellten sich ca. 120 Schützen aus Vorarlberg und den angrenzenden Nachbarländern der Herausforderung.

Das Bogenschießen liegt den Menschen im Blut. Schon seit vielen Jahrtausenden wird mit den beliebten Schussvorrichtungen hantiert. Früher zu Jagd- und Kriegszwecken eingesetzt, wird der Bogen heutzutage meist in gewohnter Umgebung auf einem Schießplatz verwendet. Das 3D-Bogenschießen versucht sich genau davon zu lösen, um wieder mehr Abwechslung in den Alltag der Schützen zu bringen. Auf weitläufigen Parcours in der Natur schießen die 3D-Schützen auf dreidimensionale Ziele.