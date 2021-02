Fastenpredigten im Städtle: "Nur wer klagt, hofft"

Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche mit Auftakt der Fastenpredigten 2021, Aschenauflegung für den Seelsorgeraum und Kollekte für die "Aktion Familienfasttag"

„Ist Kirche wirklich vor allem dazu da, Menschen Trost und Kraft zu geben? Wo dies das Hauptziel ist, gehen die Klage, das Aushalten der Widersprüche und das Mit-Teilen der Trostlosigkeit verloren.“Ein Artikel von Kerstin Menzel, Lehrstuhl-Assistentin an der Universität Leipzig, auf dem Portal feinschwarz.net hat die Leitung des Seelsorgeraums Bludenz inspiriert, die Bedeutung der “Klage” in der Fastenzeit hervorzuheben. So stellte die Pfarre Heilig-Kreuz die Fastenzeit unter das Motto “Nur wer klagt, hofft” (ein Zitat nach Henning Luther, 1947 – 1991, der als Professor an der Philipps-Universität in Marburg wirkte).

Fastenpredigten beginnen

Am Aschermittwoch, dem 17. Februar, wird Pater Martin Werlen (OSB) aus dem Kloster St. Gerold die diesjährigen Fastenpredigten um 19:00 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche eröffnen. “Das Thema ‘Nur wer klagt, hofft’ wird uns begleiten in jeder Vorabendmesse bis zum ‘Abend der Versöhnung’ am 26. März”, berichtet Pastoralleiter Thomas Folie. Die Fastenpredigten können zusätzlich auch über WhatsApp angehört werden. Die Anmeldung erfolgt über WhatsApp mit dem Namen an die Nummer 0676832402124. Ausgesendet wird die Predigtaufzeichnung jeweils am Samstagabend.

Öffentliche Gottesdienste