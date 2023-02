"Fasten ist Solidarität und Nächstenliebe"

Mit dem Aschermittwoch begann für die Kirche wieder die 40-tägige Fastenzeit.

Beim Aschenritus am Bregenzer Leutbühel und dem anschließenden Gottesdienst in der Seekapelle erinnerte Bischof Benno Elbs an den Kern der Fastenzeit. Bei Vorarlberg LIVE nannte er das Gebet, die Solidarität und die Nächstenliebe als wesentliche Bausteine der Fastenzeit. Auch mit dem Blick auf das kommende Wochenende, an dem sich der Kriegsausbruch in der Ukraine zum ersten Mal jährt, betonte der Bischof, wie wichtig gerade heute die Solidarität unter den Menschen ist. Als sichtbares Zeichen zelebriert er am Freitag in der Mehrerau mit Schülern ein Friedensgebet. Am Sonntag findet in Anwesenheit des Bischofs von Kiew im Kloster Riedenburg ein Gottesdienst mit Menschen aus der Ukraine statt.