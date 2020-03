Fasten fürs Klima: Das hat es mit dem Trend auf sich

Alkohol, Süßigkeiten oder Fleisch - Fasten geht auf viele verschiedene Arten. Der neue Trend: Klima- und Plastikfasten. Wie's funktioniert und wie sinnvoll es ist, verrät Aaron Wölfling von Fridays For Future.

Klimafaster 365 Tage im Jahr



"Ich bin quasi Klimafaster 365 Tage im Jahr", meint Aaron Wölfling auf die Frage, auf was er in der Fastenzeit verzichte. Er versuche, möglichst klimaneutral zu leben, fahre mit dem Fahrrad wann immer es gehe. Der Dornbirner isst zudem kein Fleisch und gibt an, generell auf seinen ökologischen Fußabdruck zu achten. "Es ist natürlich toll, wenn man die Fastenzeit zum Anlass nimmt und es auch mal versucht", erklärt er im Gespräch mit VOL.AT. In der Fastenzeit gebe es auch Aktionen von Fridays For Future, zum Beispiel die "Climate Justice Parade" am Dornbirner Marktplatz. Diese sei ein "toller Anlass, den man wahrnehmen kann im Sinne des Klimaschutzes". Komplett ökologisch zu leben sei nicht für jeden möglich, verdeutlicht Wölfling. Um das zu ermöglichen, müsse sich auch politisch noch einiges tun. So würden etwa manche Pendler einfach ein Auto benötigen, weil die Öffis auch in Vorarlberg mancherorts noch nicht so gut ausgebaut seien.