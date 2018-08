Plastikfreier leben: Familie Amann aus Satteins macht es vor

Vor drei Jahren startete es als befristeter Selbstversuch, bald eröffnet sie ihren ersten verpackungsfreien Einkaufsladen in Satteins. Wir trafen Corinna Amann in ihrem künftigen Geschäft.

Angefangen hat es als Selbstversuch: In den 130 Tagen vor dem Umzug in das neue Eigenheim wollten Corinna und ihre Familie auf so viel Einwegplastik verzichten wie möglich. Ganz ohne Plastik geht es ja nicht, daher sollte zumindest auf Wegwerfprodukte und Verpackungen verzichtet werden. Die Umstellung war zwar herausfordernd, aber möglich – und der Selbstversuch endete auch nach drei Jahren nicht mehr. Begleitet wird der neue Lebensstil bis heute auf plastikfreier.com mit einem Blog.