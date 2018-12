Fast wie in der realen Geschäftswelt

Die HAK/HAS Lustenau präsentierte sich auf der ÜFA-Messe in Dornbirn.

Lustenau. Die Produkte waren zwar nur virtuell, dafür war alles andere echt. Auf der ersten internationalen ÜFA-Messe in Dornbirn konnten auch die Schüler der HAK/HAS Lustenau ihre selbstgegründeten Übungsfirmen präsentieren. Für die 38 Nachwuchskräfte war es eine gute Gelegenheit, in das Berufsleben hinein zu schnuppern. Vier Übungsfirmen (ÜFA) der Handelsakademie und Handelsschule Lustenau waren mit ihren Artikeln vertreten. Die Schülerinnen und Schüler verkauften Bücher, Geschenkartikel, Sicherheitsartikel, Büromaterial und Werbung für Online-Plattformen.

Neben den Lustenauer Schülern waren 250 Übungsfirmen aus über 20 Ländern, unter anderem Schweden und Südkorea oder auch Brasilien und Malaysia in der Dornbirner Messehalle mit dabei. Zu den Höhepunkten gehörten die schwedische Übungsfirma, die Volvo-Trucks anbot, sowie die brasilianischen Gäste mit ihren Fußball-Fanartikeln. Daneben ließen Virtual-Reality-Brillen die Messe-Besucher an einer Modeschau teilnehmen. Auch wenn die Produkte nur am Papier „existierten“ waren alle anderen Abläufe echt. Vom Verkaufsgespräch bis hin zur Erstellung der korrekten Rechnung wendeten die Schüler ihr Expertenwissen an. Zusätzlich waren Fremdsprachenkenntnisse gefragt. Die Lustenauer Teilnehmer behandelten die Anfragen auch auf Französisch, Russisch, Spanisch und natürlich Englisch.