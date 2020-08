Fast-Food-Gast brutal gewürgt

28-jährige Frau kannte Täter nicht einmal - wechselte auch kein Wort mit ihrem Angreifer.

In Feldkirch kam es im Februar in einem Fast Food Lokal am Busbahnhof zu einer brutalen Würgeattacke. Das Video und Zeugen bestätigen, dass ein 29-jähriger Besucher einen weiblichen Gast ohne jeden Anlass von hinten würgte. Die Beiden kannten sich nicht. Der Mann war aber mit 2,2 Promille alkoholisiert und schimpfte vor der Polizei gegen Ausländer. Aber zum einen war das Opfer nicht als Ausländerin erkennbar, zum anderen gab es zuvor keinerlei Kontakt zwischen Täter und Opfer.