Fast ein Jahr Tragzeit: Schönbrunn begrüßt Robbenbaby

Freudige Nachrichten aus dem Wiener Tiergarten Schönbrunn: Es gibt Nachwuchs bei den Mähnenrobben.

Am 15. Juli ist nach einer Tragzeit von fast einem Jahr ein männliches Jungtier zur Welt gekommen, wurde am Donnerstag in einer Aussendung mitgeteilt. Die kleine Robbe gedeiht und hat bereits erste Schwimmversuche in der Gruppe unternommen. Immer an der Seite ist seine Mutter, die sich fürsorglich um ihn kümmert.