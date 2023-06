Fast and Curious in der Rosenstraße

Die MS Baumgarten und die MS Markt veranstalteten wieder die legendäre Seifenkisten Trophy.

Alle Vorarlberger Schulen waren auch dieses Jahr wieder eingeladen, mit ihren Boliden anzutreten und was da erneut in Sachen Ideenreichtum auffuhr, konnte sich sehen lassen. Die Aufforderung im Vorfeld lautete schließlich auch: „Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!“ Und daran hielten sich die 40 Teams, die heuer an den Start gingen, eindrücklich. Weitere Voraussetzungen lauteten u.a.: „Die Seifenkiste muss so konstruiert sein, dass eine Kontrolle aller Teile, insbesondere der Lenkung, Bremsvorrichtung, der Vorder- und Hinterachsbefestigung sowie einer etwaigen Federung jederzeit möglich ist. Vorrichtungen, welche das Starten erleichtern oder beschleunigen (z.B. Raketenantrieb) und Zusatzgewichte sind nicht erlaubt!“