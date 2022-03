Fast 31.000 Neuinfektionen und 45 Tote seit Montag

Die Corona-Neuinfektionen sind trotz aller Öffnungsschritte weiter auf einem hohen Niveau.

Von Montag auf Dienstag vermeldeten das Gesundheits- und Innenministerium 30.939 Neuansteckungen. Besonders bemerkenswert sind die innerhalb von 24 Stunden gemeldeten Todesfälle in der Höhe von 45. Auch in den Krankenhäusern stiegen die Zahlen signifikant. In den Spitälern lagen um 168 Patientinnen und Patienten mehr als noch am Montag.

45 Todesfälle seit Montag

Derzeit sind 2.760 Menschen wegen Covid-19 im Krankenhaus. 195 Patientinnen und Patienten müssen intensivmedizinisch behandelt werden. Diese Zahl blieb seit gestern gleich, stieg aber innerhalb einer Woche um vier Personen an.

Fünfundvierzig Todesfälle gab es seit Montag. In den vergangenen sieben Tagen wurden 230 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 15.071 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 168,7 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.