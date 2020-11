Fast 300 Corona-Infizierte weniger in Vorarlberg

Der starke Rückgang beruht auf fast 500 Genesenen bis Samstag 16 Uhr.

Zwei weitere Personen sind an den Folgen einer Covid-19-Infektion verstorben. Damit ist die Zahl der Todesopfer in Vorarlberg auf 88 angestiegen.

Bezirke

Gemeinden

7-Tages-Inzidenz

Die Inzidenz in Vorarlberg ist weiterhin deutlich höher als die Inzidenz in Österreich.

Hospitalisierungen

In Vorarlberg ist am Samstag die Zahl der Menschen, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden müssen, im Vergleich zum Vortag gesunken. 190 Covid-Patienten waren stationär aufgenommen, am Freitag waren es noch 212. Auf der Intensivstation benötigten 39 Infizierte intensivmedizinische Betreuung, um eine Person weniger als noch am Vortag, teilte die Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft am Vormittag mit.