Fast 20 Millionen Euro für Großprojekt vergeben

Bregenz (BRK) – Nach der Machbarkeitsstudie 2018, einem EU-weiten Architekturwettbewerb 2019, den die ARGE Riegger, Metzler, Schelling aus Dornbirn gewann, schreitet ein Bregenzer Mammutprojekt mit großen Schritten voran.

Wie Bürgermeister Michael Ritsch betonte, habe man in der Sitzung nach zuvor erfolgten Ausschreibungen an die jeweils billigstbietenden Firmen diverse Detailarbeiten in der Größenordnung von fast 20 Millionen Euro vergeben. Dazu zählten vor allem technische Leistungen wie die Badewasseraufbereitung um fast 6,7 Millionen Euro netto, die Heizungs- und Sanitärinstallationen um knapp 6,2 Millionen Euro, Elektroinstallationen um 4,1 Millionen Euro sowie die lufttechnischen Anlagen um 1,9 Millionen Euro. Auch für den Bau der geplanten Rutschenanlage und diverser sonstiger Freizeiteinrichtungen wurde ein Auftrag über 780.000 Euro erteilt.

Für Bürgermeister Michael Ritsch ist das Projekt eine Investition mit gesellschaftlichem Mehrwert: „Zum einen muss eine Stadt wie Bregenz die infrastrukturellen Voraussetzungen dafür schaffen, dass Jung und Alt zu moderaten Preisen Entspannung in toller Atmosphäre und Freude an gesunder Bewegung finden. Mit dem 40 Jahre alten Hallenbad wäre das kaum möglich, selbst wenn wir sehr viel Geld für die Modernisierung ausgeben würden. Zum anderen ist es – gerade in Krisenzeiten – die Aufgabe der öffentlichen Hand, in Bauprojekte für die Allgemeinheit zu investieren.“