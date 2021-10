Fasnat-Zunft lud zur Jubiläums-Jahreshauptversammlung

Die Dornbirner Fasnat-Zunft feiert 60-jähriges Bestehen.

Die Berichte über die Aktivitäten der Zunft und der sieben Unterzünfte bezogen sich aufgrund von Corona nur auf die Saison 2020, in der noch Veranstaltungen möglich waren. Die Traditionszunft blickt aber hoffnungsvoll auf die kommende Saison und plant wieder Aktivitäten. Am 11.11.2021 soll traditionell in die fünfte Jahreszeit gestartet werden, fünf Narrenabende im Kulturhaus mit der Premiere am 22. 1.2022 stehen auf dem Programm – „sofern diese Veranstaltungen dann auch durchführbar sind“, so Zunftmeisterin Dagmar Fenkart-Kaufmann. Und weiter: „Ob und wie die Faschingsumzüge wie auch der geplante Jubiläumsumzug am 27.2.2022 aus heutiger Sicht durchgeführt werden können, steht leider noch in den Sternen“.