Faschingszeit bei den Handball-Kids

Lustige Spiele statt sportlichem Training standen bei den U10-Mädels des SSV Dornbirn-Schoren in der vergangenen Woche auf dem Programm.

Auch bei nach Nachwuchs-Handballerinnen des SSV Dornbirn-Schoren zog die fünfte Jahreszeit ein und so durften die jungen Sportlerinnen in der vergangenen Woche verkleidet zum Training kommen. Lustige Spiele wurden an das Training angepasst und die vielen „Mäschgerle“ hatten sehr viel Spaß. Die jungen SSV-Mädels waren mit vollem Eifer bei der Sache und so wurde es ein zwar etwas anderes, aber am Ende tolles Training. MIMA