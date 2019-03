Faschingsumzug in Meiningen

Bammile Bammile ho, schallte es am Faschingsdienstag durch Meiningen.

Der traditionell von der Funkenzunft organisierte Kinderfasching in Meiningen hat am Faschingsdienstag wieder das ganze Dorf auf die Beine gebracht. Hunderte Zuschauer, maskiert oder in zivil, säumten die Straße und freuten sich über den bunten Umzug der Faschingswagen, Guggamusiken und Faschingsgruppen.