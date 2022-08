Faschingsstimmung mitten im Sommer

Beim diesjährigen Grillfest der Dornbirner Fasnat-Zunft wurden wieder zahlreiche verdiente Mitglieder geehrt.

Bei diesem Grillfest werden jedes Jahr Mitglieder der Zunft und der Unterzünfte mit dem Orden der Dornbirner Fasnat-Zunft für deren Dienste und Verdienste in Sachen „Faschings-Engagement“ geehrt.

Bevor es aber an die Ehrungen ging, stärkten sich die zahlreichen Gäste mit feinen Köstlichkeiten vom Grill, die von Vereinsmitgliedern des Sportclubs Mühlebach serviert wurden. Gernot Reumüller überreichte schließlich gemeinsam mit Dagmar Fenkart-Kaufmann die Orden an die engagierten Ehrengäste. So durften sich Simone Hartmaier (Fanfarenzug Dornbirn), Melanie Hämmerle (Fasnatzunft Mühlebach), Katharina Pfefferkorn (Fasnatzunft Mühlebach), Nadine Rhomberg (Fasnatzunft Mühlebach), Simone Diem (Fasnatzunft Mühlebach), Christian Glatz (Fasnatzunft Mühlebach), Bernhard und Claudia Lenz (Fasnatzunft Mühlebach) sowie Ramona Winsauer (Fasnatzunft Haselstauden) und Sandra Hämmerle (Fasnatzunft Kehlegg) über eine goldene Auszeichnung freuen.