Faschingspause für die Milchsüppl‘r

Von den Bikes Abschied genommen und Roben abgelegt. Neue Ära bricht für die Gisig’r Zunft an.

GISINGEN Ein ewig währender (lieblicher) Zwist zwischen Nofels und Gisingen, gibt alljährlich Stoff für humorvolle Büttenreden in Feldkirch. Nofler und Gisinger haben immer konkurriert – das weiß man im Dorf. Aus den Erzählungen heißt es beispielsweise, dass die Nofler zu anno dazumal wenig Milch gehabt haben. Die Gisinger hingegen genug davon. „Da haben die Gisinger gesagt: ‚Bevor wir es den Noflern geben, schütten wir es in den Dorfbrunnen‘“, erzählt Katharina Hehle. „So entstand der Name Gisig‘r Milchsüppl‘r.“ Diese Überbringung führt zahlreiche Jahrzehnte zurück. Im Jahre 1986 wurde der Begriff erstmals wieder aufgegriffen, um einen Verein zu benennen. Die Entstehung der Gisig’r Milchsüppl’r.

In eigener Regie haben sich die Mitglieder kürzlich einen eigenen Vereinsraum in Gisingen realisiert. „Damit geht ein langehrsehnter Wunsch in Erfüllung“, schwärmt Hehle. Der neue Platz bietet für die Zukunft auch endlich eine Langerfläche. Beim vergangenen Winteraustreiben 2020 kam dann eine größere Ankündigung: Die Bikes, die schon traditionellen Erscheinungsbild der Milchsüppl’r gehören, wurden für einen guten Zweck versteigert. „Wir haben uns nur schwer von unseren Gefährten trennen können“, meint Hehle. Der Verein habe viele lustige Erinnerungen mit den Bikes. Manchmal sieht man noch ein paar Bikes im Dorf herumfahren. „Es wurde Zeit für etwas neues!“ Deswegen haben die Milchsüppl’r 2021 eine kreative Faschingspause angekündigt, um „neue Energie zu Tanken“ und „Gedanken zu machen“, wie der Fasching weitergeht. Neue Roben sollen folgen und passend dazu wird diskutiert, ob als Fußgruppe oder ein Wagen angeschafft wird. Aber Gisingens Kinder dürfen aufatmen: „Der Kinderfaschingsumzug in Gisingen und der Funken 2021 finden auf jedem Fall satt“, beruhigt die Schriftführerin.