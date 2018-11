Faschingsopening mit der „Pfütza-Pfiefa Guggenmusik“ am 11.11. in Lochau

Lochau. Mit einem stimmungsvollen Auftritt eröffnete die „Pfütza-Pfiefa Guggenmusik Lochau“ am 11.11. pünktlich um 11 Uhr 11 auf dem neuen „Dorfplatz“ vor dem Gemeindehaus die diesjährige Faschingszeit in der Bodenseegemeinde.

Mit dabei bei diesem närrischen Start in einen sehr abwechslungsreichen und heuer auch höchst langen Fasching natürlich die Lochauer Faschings- und Funkenzünfte, federführend in diesem Jahr der Berg „im neua Häs“ als Chirurgen von der „Schönheitsklink Berg“ mit Bürgermeister Patrick Hehle, die Bäumler mit Bürgermeister Stefan Pienz sowie der RATvon HOFEN mit dem „Oberrat“ Christian Wild. Die Gemeindeprominenz mit Bürgermeister Michael Simma an der Spitze sowie zahlreiche faschingsbegeisterte Lochauerinnen und Lochauer füllten den neuen Platz.