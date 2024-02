Faschingsfinale in Vorarlberg: Hier wird dieses Wochenende gefeiert

Noch bis Dienstag regieren noch einmal die Mäschgerle das Land.

In den kommenden Tagen erreicht die Faschingsfreude in Vorarlberg ihren Höhepunkt. Von Bregenz bis Bludenz sind über 30 Faschingsumzüge geplant, bei denen die Mäschgerle in ihren bunten Kostümen für ausgelassene Stimmung sorgen. Die Narren sind bereit, das Faschingsfinale mit Begeisterung zu feiern.