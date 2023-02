Bregenz: Mit Rocketman Gü am Faschingswagen

VOL.AT-Reporterin Mirjam erlebte am Sonntag ausnahmsweise mal die andere Sichtweise auf den Umzug: Sie durfte das Bregenzer Faschingspaar beim Umzug begleiten.

Großer Umzug in Bregenz



Bregenz wurde am Sonntag nach zwei Jahren des Wartens endlich wieder zur Narrenhochburg. Bereits ab 12:30 Uhr tummelten sich die ersten Faschingsfans beim Bauhaus in Bregenz, wo sich die Gruppen für den Umzug sammelten. Auch letzte Feinschliffe an den Kostümen wurden dort noch getroffen, etwa goldener Gesichts-Glitzer für die Bregenzer Narren.