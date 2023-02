Faschingsfinale in Schruns

Der Umzug mit viel Musik und zahlreichend Feiernden zog durch die Marktgemeinde

Es herrschte Kaiserwetter, als sich die Faschingsnarren gestern Nachmittag nochmals zum großen Finale der fünften Jahreszeit in Schruns trafen. Bereits am Vormittag war in den Geschäften viel los und die kleinen und großen Narren rüsteten sich zum großen Umzug am Nachmittag. Insgesamt nahmen rund 20 Gruppen an dem schmucken Umzug teil. Wie gewöhnlich hatten sich auch zahlreiche Geschäfte an dem bunten Treiben beteiligt und liefen als Gruppen beim Faschingsumzug durch die Gassen von Schruns mit.