Faschingsauftakt am 11.11. um 11 Uhr 11 auf dem neuen Platz vor dem Gemeindehaus

Lochau. Trotz „Montag“ eröffnet die Pfütza-Pfiefa Guggenmusik Lochau am 11. 11. pünktlich um 11 Uhr 11 Uhr auf dem neuen Dorfplatz vor dem Lochauer Gemeindehaus mit einem schrägen Ständchen die diesjährige Faschingszeit.

Mit dabei in der gut aufgelegten Runde die Lochauer Faschings- und Funkenzünfte Bäumle als „Steampunks – Gang of Lochau“ und Berg als „Chirurgen von der Berger Schönheitsklinik“, dazu hohe Gemeindeprominenz und natürlich viele Zaungäste, die ebenfalls herzlich dazu eingeladen sind. Das bewährte Team des Weltadens sorgt für die Bewirtung. Und gemeinsam lässt sich dann in bester Stimmung auf die „5. Jahreszeit“ anstoßen. Ore, Ore!