Fasching in Dornbirn fällt ins Wasser

Die Dornbirner Fasnatzunft sagt Narrenabende und Umzug ab.

Dornbirn. „Ist der Fasching schon lange vor Aschermittoch vorbei?“ Mit Sorgen blicken die Narren der Dornbirner Fasnatzunft auf die fünfte Jahreszeit. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Leider stecken auch wir – wie viele andere Organisatoren – aufgrund der momentanen Lage in einer verzwickten Situation“, so Zunftmeisterin Dagmar Fenkart-Kaufmann. Die Dornbirner Fasnatzunft möchte im Namen des 11-er Rates keinerlei gesundheitliche Risiken eingehen und hat mit Tränen in den Augen einstimmig beschlossen die „Narrenabende“ und den „60 Jahr Jubiläumsumzug 2021“ komplett abzusagen.