Farbenprächtige Vogelschau

Der Kanarien- und Ziervogelzuchtverein lud zur großen Ausstellung nach Schwarzach.

Wellensittiche, Kanarienvögel oder Papageien werden gerne als Haustiere gehalten, hauchen sie doch so manchen Häusern mit ihrem fröhlichen Gezwitscher Leben ein. So sind Kleinvögel etwa beliebte Artgenossen in Seniorenresidenzen, wo sich ältere Menschen gerne von den gefiederten Mitbewohnern unterhalten lassen und die Pracht des Federkleids Farbe in den Alltag bringt. Zu beachten ist allerdings, dass eine artgerechte Vogelhaltung einiges Wissen voraussetzt, denn Vögel benötigen besondere Pflege, Verständnis und Zuneigung von ihren Besitzern. Bei der diesjährigen Leistungsschau des Vorarlberger Kanarien- und Ziervogelzuchtvereins vergangenes Wochenende im Gemeindesaal hatten zahlreiche Besucher die Möglichkeit, prämierte Tiere der rund 30 Aussteller und Züchter aus der Schweiz, Deutschland und Österreich zu bestaunen.