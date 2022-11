Farbenfrohe Viecherei verzauberte

Viele Gäste auf Renate Ganaths Vernissage im Seminarraum des Saminaparks

„Gnuss“ Obfrau Anette Dalpez freute sich, im Saal des Saminaparks Kunstgenuss aus Frastanz präsentieren zu dürfen und zugleich regional erzeugte kulinarische Genüsse aus ihrem Fachgeschäft zu verköstigen. In der Eröffnungsrede zu Ganaths Ausstellung gab Raiba Vorstandsdirektor Markus Prünster einen Überblick über das vielseitige Werk der Künstlerin, das von der abstrakten Malerei über Aktmalerei bis zu Portaits reicht und schon weit über Vorarlberg hinaus ausgestellt wurde.

Mit ihrem eindrucksvollen Kuh-Porträt in Acryl, dass ebenfalls ausgestellt ist, gewann Renate Ganath aus Frastanz erst kürzlich beim ersten Raiba Walgau Art Award Silber. Mit der Ausstellung „Viecherei“ knüpft die Künstlerin an weitere zum Teil erst jüngst präsentierte Ausstellungen wie zum Beispiel im Rahmen von „kunstvoll frastanz“ an.