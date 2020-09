Farbenfrohe und vielfältige Kunst

Eröffnung der Herbstausstellung in der Wolfurter Art-Galerie am Hofsteig.

Die Art-Galerie am Hofsteig in der Kirchstraße ist seit Jahren ein beliebter Treffpunkt für Kunstliebhaber und Sammler. So luden Carmen und Werner Böhler gemeinsam mit Tochter Yvonne vergangenes Wochenende zur Eröffnung der diesjährigen Herbstausstellung. Unter dem Motto „Klassische Kunst meets Pop-Art“ wird ein gelungener Mix präsentiert. „Die Werke sollen beim Betrachter positive Assoziationen sowie eine Leichtigkeit hervorrufen“, erläutert Carmen Böhler, „denn gerade in der aktuellen Situation bereitet es Freude, sich mit Kunst zu beschäftigen, auch wenn dies mit Mund-Nasen-Schutz erfolgen muss.“