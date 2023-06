Farbenfrohe Regenbogenfahne vor dem Gemeindeamt gehisst

Der Juni steht auch an der Mittelschule Wolfurt im Zeichen der Solidarität und Akzeptanz.

Die Integration von LGBTIQ+-Themen in den Unterricht bietet eine Chance zur Aufklärung und Prävention von Vorurteilen, Diskriminierung und Mobbing. Indem Wissen und Verständnis vermittelt wird, können Stereotype abgebaut und zu einer inklusiveren Gesellschaft beigetragen werden. Diese wertvollen Ziele verfolgt Mittelschullehrerin Silvana Opacic das ganze Jahr über. Während des „Pride Month“ wurden speziell im Biologieunterricht der 4b Klasse die Themen Vielfalt, Respekt und Akzeptanz in den Mittelpunkt gestellt. Dank der finanziellen Unterstützung durch die Gemeinde und die Mittelschule konnten die Schüler:innen an einem Workshop des Vereins Go West mit Finn Kirchner teilnehmen.