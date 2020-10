„Farbenfrohe Objekte“ im Kulturhaus

Ausstellung von Elfi Mayer-Kollmannsberger noch bis 4. Oktober.

Dornbirn. Es hätte eine Vernissage mit festlichem Charakter werden sollen. Daraus wurde eine Ausstellungseröffnung mit Beschränkungen, bedingt durch die Corona-Situation. „Mitten in diesen Beschränkungen ist die farbenfrohe Ausstellung von Elfi Mayer-Kollmansberger ein Lichtblick geworden“, sprach Bürgermeisterin Andrea Kaufmann der Dornbirner Künstlerin ein Lob aus. 60 Bilder in Acryl auf Leinwand sind im Kulturhaus Dornbirn noch bis Sonntagabend, 4. Oktober, ausgestellt. Darunter sind auch eindrückliche Motive aus Dornbirn, wie beispielsweise das Rote Haus oder der Hatler Brunnen. Die ausdrucksstarken Bilder zeigen einen Querschnitt aus dem Schaffen der Künstlerin, ihrer Entwicklung aus den vergangenen fünf Jahren. Es ist bereits die 13. Ausstellung von Mayer-Kollmannsberger. „Trotzdem ein gutes Omen für mich“, waren ihre Begrüßungsworte. Ihr Gebet um gutes Wetter sei erhört worden, und das sei in dieser Situation enorm wichtig, „so können wir doch noch im Freien eine kleine Feier abhalten.“ Das genossen die geladenen Gäste bei einem Getränk, darunter war auch die Familie mit Tochter Nicole und Enkelin Zoe, Sohn Michael mit Gattin Renate und den Kindern Maximilian und Martina, die für einen reibungslosen Ablauf sorgten.