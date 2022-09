FAQ Bregenzerwald und Neues aus der FPÖ

Schauspieler und Kabarettist Manuel Rubey und FPÖ-Landesparteiobmann Christof Bitschi sind am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Schauspieler Manuel Rubey ist am Freitagabend bei "Vorarlberg LIVE" und war am Nachmittag noch beim FAQ Bregenzerwald zu Gast, wo er zum allerersten Mal aus seinem zweiten Buch "Der will nur spielen" gelesen hat. In dem Werk geht es um ihn selbst. Er geht darin Fragen auf den Grund wie: Warum bin ich immer unzufrieden? Warum bin ich in Attnang-Puchheim und nicht in Cannes? Oder: Warum brauche ich die Kunst so sehr?