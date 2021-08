FAQ Bregenzerwald: So funktioniert Gedankenlesen

Philipp Oberlohr wird beim FAQ Bregenzerwald das Publikum ins Staunen versetzen - in "Vorarlberg LIVE" gab er bereits eine Kostprobe.

Zauberkünstler, Illusionist und Mentalist - das steht auf der Visitenkarten von Philipp Oberlohr. Der gebürtige Tiroler will beim diesjährigen FAQ Bregenzerwald das Publikum ins Staunen versetzen. In "Vorarlberg LIVE" demonstrierte er sein Können an VN-Chefredakteur Gerold Riedmann.