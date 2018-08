FAQ Bregenzerwald: Restkarten noch verfügbar

Andelsbuch - Über 70 Prozent der Karten für das Forum mit Festivalcharakter sind bereits vergriffen.

In Bezau, Andelsbuch und dazwischen geht von 6. bis 9. September zum dritten Mal das FAQ Bregenzerwald über die Bühne. Mehr als 70 Prozent der Vorverkaufskarten sind bereits vergriffen, Restkarten sind bei Bregenzerwald Tourismus sowie über www.faq-bregenzerwald.com erhältlich. Kurzentschlossene können während des gesamten Festivals – sofern verfügbar – noch Karten im Lokal Jöslar in Andelsbuch sowie bei den jeweiligen Veranstaltungen erwerben.

Das Interesse am FAQ Bregenzerwald, das unter anderem für ausgefallene Locations bekannt ist, ist auch im dritten Jahr groß: Einige Veranstaltungen sind bereits ausverkauft, insgesamt sind 70 Prozent der Tickets vergriffen. Das wichtigste Merkmal des FAQ sind die drei „Überfragen“ – die „Frequently Asked Questions“ die die Themen des Festivals vorgeben. Die drei Fragen, um die sich heuer die Diskussionen drehen, lauten „Müssen wir reden?“, „Alles gut?“ und „Gehört sich das?“. Letzte Tickets für Veranstaltungen und Talks sind bis Donnerstag, den 6. September bei Bregenzerwald Tourismus sowie bei den jeweiligen Veranstaltungen und im Festivalbüro im Jöslar in Andelsbuch erhältlich.

Potenziale für eine gute Zeit

Bei der Auftaktveranstaltung zum Thema „What the FAQ? Oder: Was haben wir uns immer schon gefragt?“ diskutieren Autorin Doris Knecht, Unternehmer Josef Rupp, Lilli Hollein, Direktorin der Vienna Design Week und Sängerin Mira Lu Kovacs. Die Diskutanten suchen dabei auch Antworten in den Werken dess bekannten Bregenzerwälder Schriftstellers Franz Michael Felder. Die Bergstation Baumgarten in Bezau dient im Anschluss auch als Kulisse für das Konzert von Schmieds Puls. Interessante Persönlichkeiten, fantastische Musiker und großartige Köche sollen während der vier Tage im Bregenzerwald „Potenziale für eine gute Zeit“ bieten.