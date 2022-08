Fantastisches Sommerkonzert beim Schloss

Am 28. Juli 2022 fand das 1. Open-Air-Konzert beim Schloss Wolfurt statt. Beim ausverkauften Konzert gab die SymphonikerBlås, ein Ensemble der Wiener Symphoniker, österreichisch-böhmische Blasmusik mit virtuosen Bearbeitungen zum Besten.

Das Ensemble wurde 2009 von Musikern der Wiener Symphoniker gegründet, deren musikalische Wurzeln in der österreichisch-böhmischen Blasmusiktradition liegen. Ziel des Ensembles ist es, diese traditionsreiche Musik auf allerhöchstem Niveau wiederzugeben und darüber hinaus durch – von Ensemblemitgliedern arrangierte – virtuose Bearbeitungen bekannter Melodien neue Maßstäbe zu setzen. Die Verwendung einer Piccolotrompete statt einer Es-Klarinette ist ein Novum und macht den Sound des Ensembles unverwechselbar und einzigartig. Regelmäßige Auftritte im Rahmen der Bregenzer Festspiele, den Burghofkonzerten in Klagenfurt und den Schlosskonzerten in Mittersill begeistern seit Anbeginn das Publikum.