„Fantasie ohne Tabus ausleben“

Anonym und ohne Tabus

Das Cyber-Vergnügen hat einen stolzen Preis. Das Angebot geht von 60 Minuten Mixed-Reality-Sex ab 290 Euro bis zum „VRX – All Night Long Package“ ab 459 Euro. Ebenfalls neu im Angebot ist ein Service für Frauen, denen das Cybrothel entsprechend eine männliche Lovedoll ins Bett legt. Die vielen verschiedenen Lovedolls, Optionen, Specials und Add-Ons werden auf der Website des Puppenbordells erklärt: „Von vollbusig, devot oder dominant bis blond und süß haben wir für jegliche Vorlieben etwas im Angebot“, so Philipp Fussenegger. „Wir bieten den Menschen eine schamfreie und sexpositive Umgebung, in der sie ihrer Fantasie anonym und ohne Tabus ihren freien Lauf lassen können. Im Rollenspiel mit Maschinen, künstlicher Intelligenz, Fantasy-Figuren, Aliens und vielem mehr erkunden unsere Gäste den Sex der Zukunft.“