"The Voice"-Erfahrung

Janas Vocalcoach ist auch für „The Voice“ keine Unbekannte: Alex Sutter hat 2017 selbst teilgenommen und es in dieser Staffel sogar über die Blind Auditions hinaus geschafft. "Jana ist mit acht Jahren zu mir in die Musikschule gekommen und wir passen einfach vom Musikgeschmack und auch vom Style super zusammen", erzählt die Gesangslehrerin. "Sie ist auch die Sängerin der Rasselband Musikschule Walgau und macht das wirklich toll!"

"Eine gewaltige Show"

Freitag, 20.15 Uhr

Am kommenden Freitag, um 20.15 Uhr, startet die zwölfte Staffel von „The Voice Kids“ in Sat.1. Bereits jetzt kann die erste Folge auf Joyn angesehen werden. "Was da passieren wird, ist noch top secret. Wir dürfen noch nicht einmal ausplaudern, in welcher Folge mein Auftritt zu sehen sein wird", erzählt Jana von den strengen Regeln zur Geheimhaltung bei "The Voice". Trotzdem verrät sie WANN & WO, welchen der Coaches sie wählen würde, wenn sich bei ihrem Auftritt alle umdrehen: "Meine Favoriten sind ganz klar die Fantas, Lena oder Vincent Weiss", lässt die aufgeweckte junge Satteinserin wissen.

Alex Sutter bei "The Voice of Germany"

Im Jahr 2017 nahm die Vorarlbergerin Alex Sutter an der siebten Staffel von "The Voice of Germany" teil und hinterließ mit ihrer außergewöhnlichen Stimme einen bleibenden Eindruck. Obwohl Alex Sutter nicht bis ins Finale vorrücken konnte, blieb ihr Auftritt und ihre Präsenz in der Show für viele unvergessen. Ihre Erfahrungen bei "The Voice of Germany" haben einen weiteren Grundstein für ihre musikalische Laufbahn gelegt und zeigen, wie Wettbewerbe dieser Art die Karrieren talentierter Künstler beeinflussen können.