Fanni-Amann bewegte auch in diesem Jahr

In den vergangenen Wochen luden die Fanni-Amann-Tage in der Region Dreiklang zu Genuss, Vielfalt und Gesprächen.

Schnifis . In den ersten drei Märzwochen wurde die Region Dreiklang wieder zum Mittelpunkt des kulinarischen und kulturellen Lebens, ganz so wie es früher einmal im Schnifner Bädle unter Köchin Fanni Amann der Fall war.

Dazu luden auch die Gastgeber in den Dreiklang-Gemeinden mit einem vielfältigen gastronomischen Angebot zum Besuch ein. In weiterer Folge haben auch in diesem Jahr wieder inspirierende Menschen aus dem Ländle und aus dem Ausland die Region besucht und so bereicherten unter anderem Jodok Batlogg, Brini Fetz, Philipp Lingg, Dominic Mayer, Daniel Meuzard, Emanuel Moosbrugger und Bettina Steindl die diesjährigen Fanni Amann Tage.