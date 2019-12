Fanfaren, Funk und Filmmusik

Harmoniemusik Tisis Tosters entfachte auf Herbstkonzert ein rhythmisches Feuerwerk

FELDKIRCH Der temperamentvolle musikalische Abend auf dem Herbstkonzert der Harmoniemusik Tisis-Tosters begann mit dem Arrangement „Music in the dark“, mit der die Teenyband unter der Leitung von Martin Pfeffer die Zuhörer auf eine musikalische Reise zu Filmmusik von Danny Elfman und zu Blockbustern wie Spider-Man entführte. Bei „Let it go“, das 2014 einen Oskar für die beste Filmmusik gewann, erschallte die Stimme der Eiskönigin Elsa. „Hakuna Matata“ erklang es anschließend dagegen aus dem Dschungel aus der Filmmusik des berühmten Films „Der König der Löwen“. Der letzte Auftritt der Teenyband unter Kapellmeister Martin Pfeffer gipfelte in zwei schwungvollen Zugaben: Mit „Lord oft he Dance“ und „Hey Brother“ wurde dem siebenjährigen Engagement des Kapellmeisters musikalisch Referenz erwiesen.