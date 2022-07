Familienzentren Nenzing: Lernen mit viel Spaß

Gemeinsam luden der Fischereiverein Nenzing und die Familienzentren zur „Familienzeit – Fischen mit Alex und Ingo“.

Zwölf interessierte Kinder und ihre Begleiter durften beim Fischernachmittag beim Galinasee Wissenswertes zu Gewässerkunde, über die heimischen Fischarten und zur Technik des Fischens lernen. Im Anschluss an die Theorie, schritt man sogleich zur Praxis und warf die Köder aus. Zur Freude aller Teilnehmenden konnte jedes Kind einen selbstgefangenen Fisch mit nach Hause nehmen. Bei einer gemeinsamen Jause – spendiert vom Fischereiverein – gab es noch viel Gesprächsstoff. „Die Nenzinger Familienzentren bedanken sich herzlich beim Fischereiverein für diesen schönen Nachmittag und die tolle Zusammenarbeit. Das viele Lob, das die teilnehmenden Kinder und Erwachsenen hinterließen, wird sehr gerne an die Organisatoren weitergegeben“, so das positive Resümee.