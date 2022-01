Familienvortragsreihe startet wieder durch

Bludenz. Die informative Veranstaltungsreihe „Familien im Gespräch“ hat in diesem Frühjahr wieder einiges zu bieten.

Los geht es am Mittwoch, 9. Februar, mit einem Vortrag zum Thema „Bindung fürs Leben – wie Kinder bärenstarke Wurzeln bekommen“.

Wenn wir Eltern werden, machen wir uns viele Gedanken darüber, wie wir die Erziehung gestalten. Wir suchen fieberhaft nach Rezepten, wie wir vorgehen müssen und fragen uns, was wir brauchen, um den Kindern den besten Start ins Leben zu ermöglichen. Referentin Veronika Burtscher-Kiene, selbst zweifache Mutter und Gesundheitspsychologin, beschreibt in ihrem Vortrag den Weg zu einer sicheren und stabilen Bindung. Anhand von praktischen Beispielen und einprägsamen Bildern werden dabei die neuesten Forschungserkenntnisse erläutert, die die Grundpfeiler für den gemeinsamen Eltern-Kind-Alltag bilden.

„Es freut mich, dass wir mit der speziell auf Familien ausgerichteten Veranstaltungsreihe nun mittlerweile schon ins zweite Jahr starten. Ich denke, dass wir wieder eine sehr spannende und abwechlungsreiche Themenauswahl getroffen haben. Gerade der erste Vortrag greift ein aktuell relevantes Thema auf. In Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass Kindern starke Wurzeln mitbekommen und mit einem Gefühl von Sicherheit in die Welt hinausgehen können“, so Familienstadträtin Andrea Mallitsch zum Start der Reihe.