Familienverband: Schule muss neu gedacht werden

Die Vorarlberger Familienverband ist sich sicher: Schülerinnen und Schüler müssen beim Wiedereinstieg in den Schulalltag besser unterstützt werden.

Vorstandsmitglied Katharina Fuchs fordert daher ein Umdenken: „Vor allem die Psyche unserer Jugend hat in den letzten zwei Jahren gelitten. Daher sollte an Schulen nicht nur das Vermitteln von Lehrinhalten im Fokus stehen.“

Der fehlende soziale Kontakt hat zu vielen Unsicherheiten bei Kindern und Jugendlichen geführt. Vor allem unsichere Zukunftsperspektiven durch fehlende Praktika oder Schüleraustausch belasten Jugendliche. „Soziales Lernen muss an Schulen in den Vordergrund gestellt werden, ein Wir-Gefühl entwickelt und ein Ich-kann-hier-unbeschwert-sein gefördert werden. Es ist ein Grundrecht angstfrei in die Schule gehen zu dürfen. Wenn jedoch überall Gefahr lauert, ist ein Teil der Energie ständig gebunden und für den Wissenserwerb unfrei“, weiß Fuchs.