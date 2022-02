Familienverband: Ehrenamt jetzt stärken

Das Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen ist ein Herzensthema für Katharina Fuchs, Obfrau-Stellvertreterin des Vorarlberger Familienverbands:

„Unser aller Aufgabe ist es, unsere Kinder in einem eigenverantwortlichen Leben voller Freude, Mut und Tatendrang zu unterstützen. Dazu braucht es rasche und niederschwellige Zugänge zu Kindern und Jugendlichen, um sie in ihren individuellen Lebenswelten zu erreichen.“ Das Vereinsleben kann hier einen entscheidenden Beitrag leisten. Deshalb ist es für den Familienverband in Zeiten der Pandemie noch wichtiger, das Ehrenamt auf Gemeindeebene zu fördern.