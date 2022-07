Familientag in der Cashpoint-Arena

Im ersten Heimspiel der neuen Bundesligasaison lädt der SCR Altach alle Familien ins Schnabelholz.

70 Tage nach dem Herzschlagfinale der Vorsaison kehrt die Bundesliga zurück nach Altach und der SCRA eröffnet die Heimspielsaison 2022/23 gegen den WAC. Dazu laden die Rheindörfler groß und klein in die Cashpoint-Arena und zum Start in die neue Saison gibt es eine spezielle Aktion für alle Familien: Unter Vorweis des Vorarlberger Familienpasses gibt’s den Heimspielauftakt zum Preis von 25 Euro für die ganze Familie. Dazu wartet auf die kleinen Besucher auch ein spezielles Rahmenprogramm und neben einer Autogrammstunde, sowie einer Schussgeschwindigkeitsmessung warten weitere Aktionen für die ganze Familie.

Die Aktion ist gültig zum ersten Heimspiel des SCRA am 30. Juli gegen den WAC und gilt in den Sektoren A und E auf der Osttribüne, sowie für alle Stehplatzsektoren. Der Familien-Tarif kann ausschließlich im SCRA Office oder am Spieltag an den Tageskassen gebucht werden und ist auch gültig, wenn Großeltern anstelle der Eltern das Spiel mit den Enkelkindern besuchen. MIMA