FamilienkÃ¼che â€“ von vegan bis flexitarisch

Im Rahmen der Vortragsreihe Familiengespräche veranstaltet der Familienverband Schnifis am 12. März 2020 einen Vortrag über die unterschiedlichsten Ernährungsformen am Familientisch.

Im Familienalltag unterscheiden sich die Vorlieben der Kinder häufig; was zum Beispiel, wenn der Sohn ein Fleischtiger ist, die Tochter zukünftig aber vegetarisch oder vegan essen will? Der Vortrag mit vielen Praxisbeispielen liefert Ideen. Ebenso werden mögliche kritische Nährstoffe angesprochen und besonders nährstoffreiche Lebensmittel vorgestellt. Letztlich kann die Vielfalt am Essenstisch auch eine Bereicherung für die ganze Familie darstellen.