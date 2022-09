Familienfreundliches Angebot für nachhaltige Mobilität

Bludenz. Nachhaltige Mobilität wird zunehmend familienfreundlich. So sieht man immer mehr Eltern, die ihre Kinder für Alltagswege in Lastenfahrrädern oder Fahrradanhänger befördern.

Am Färberparkplatz, unterhalb der Bürserbrücke, wurden zwei neue Abstellplätze für Fahrräder in Übergröße oder Fahrräder mit Anhängern installiert. Direkt unterhalb der Brücke können hier Fahrräder mit Anhänger ganzjährig und witterungsgeschützt abgestellt werden. Es wurde dem Wunsch der Bevölkerung nach einer eigens ausgewiesenen Parkmöglichkeit nachgegangen und diese bestmöglich umgesetzt. Weitere Abstellplätze in Altstadtnähe sind in Planung.

Fahrräder in Übergröße dürfen prinzipiell sowohl am Straßenrand als auch auf Gehwegen abgestellt werden. Räder müssen allerdings so abgestellt werden, dass Fußgänger nicht behindert werden und die Wege rollstuhlgerecht genutzt werden können. Steht ein Fahrrad im Weg oder beschädigt es andere Dinge, beispielsweise dadurch, dass es angekettet ist, darf es entfernt werden. Auch bei Fahrrädern mit Anhängern gilt der Grundsatz, dass platzsparend geparkt werden muss. Wer auf Nummer sicher gehen möchte und sein Fahrrad mit Anhänger sorgenfrei abstellen will, hat nun am Färberparkplatz in Bludenz die Möglichkeit dazu.