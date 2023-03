Familienfest im Schnabelholz

Am kommenden Sonntag wird der neue SCRA-Nachwuchscampus mit einem Fest für die ganze Familie feierlich eröffnet.

Altach. Trotz Länderspielpause wird es in der Cashpoint-Arena nicht ruhig und so wird am kommenden Sonntag der neue SCRA-Nachwuchscampus nach neunmonatiger Bauzeit eröffnet.