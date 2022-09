Familienfest der Stadtmusik im Klostergarten

Am Freitag öffnet s‘Kloster die Pforten zum „Familienfäscht“.

Dornbirn. Nach zwei Jahren soll es wieder stattfinden – das beliebte Fest im Klostergarten. Dazu hat sich die Stadtmusik Dornbirn als Hauptveranstalter etwas Neues einfallen lassen. Unter dem Motto “Fira und Spiela” soll das Fest ganz im Zeichen der Familien stehen. Das verspricht auch schon der neue, ansprechende Flyer der Stadtmusik, der die Veranstaltung am 23. September bewirbt. Am Freitag ist es so weit: Um 11 Uhr eröffnen traditionell die 60er Musikanten. Doch bereits eine Stunde davor, um 10 Uhr, wird Rudolf Berchtel auf der Orgel spielen. Wer diesen Hörgenuss in der Klosterkirche genießen möchte, ist dazu herzlich eingeladen.