Der zweite VN-Familienerlebnistag findet am 26. August 2018, im Klostertal statt. Das Bärenland hat für jeden etwas zu bieten.

Am 26. August 2018, ab 9.30 Uhr, findet der VN-Familienerlebnistag am Sonnenkopf im Klostertal statt. Neben herrlichen Wanderrouten warten über 30 Spielstationen darauf erlebt und entdeckt zu werden.

Einfach „bärig“

Im Bärenland ist sprichwörtlich der Bär los. Bereits die Auffahrt mit den Kuschelbären in den liebevoll eingerichteten Bärengondeln macht nicht nur den Kindern viel Spaß. Oben angekommen schweift der Blick über das gesamte Bärenland. Von hier aus kann man direkt mit der neuen Floßanlage zum Schürffeld ins natürliche Moor stechen oder den Bärenweg mit seinen sechs interessanten und erlebnisreichen Spielstationen auskundschaften. Auf diesem Weg erwartet die Besucher neben der schönen Aussicht auch viel Wissenswertes rund um den Meister Petz.

Für hungrige Bären…

… wurde das Bergrestaurant Sonnenkopf mit großer, gemütlicher Sonnenterrasse erneuert. Ein guter Tag beginnt mit einem guten Frühstück. Ganz nach diesem Motto kann man den Tag zusammen mit Familie und Freunden bei einem reichhaltigen und schmackhaften Bergfrühstück im Bergrestaurant Sonnenkopf (Anmeldung erforderlich) genießen. Das Sonnenkopf-Restaurantteam verwöhnt mit einer großen Auswahl an Kuchen und Eisvariationen sowie mit abwechslungsreichen Speisen und Tagesgerichten. Auch der musikalische Genuss kommt mit „Krainer Bluat“ nicht zu kurz. Somit kommen all jene auf ihre Kosten, die herzliche Gastfreundschaft und kulinarische Genüsse in traumhafter Kulisse genießen möchten.

Hüpfburg, Kinderschminken…

… und Luftballonmodellage sorgen für Spiel, Spaß und Unterhaltung für die Kinder, während die Erwachsenen den VN-Familienerlebnistag genießen.

Wasserspiele

Besonders viel Vergnügen bereiten die tollen Wasserspiele, bei denen gestaut und geplantscht werden darf. Dazu kommt noch die Bärenwippe, mit der man hin und her ins Wasser stampfen kann. Um die Wette fährt man auf den Bärenflößen ans andere Ufer. Am anderen Ufer angekommen, erleben die Kinder, wie die Vorfahren des Klostertals, die einst am Sonnenkopfplateau nach Silber gesucht haben, eine abenteuerliche Schatzsuche und können auf dem Schürffeld nach kleinen Silberbären graben. Der Eintritt ins Bärenland ist gratis und für die Berg- und Talfahrt gibt es preiswerte Familienkarten. Auch im Bergrestaurant gibt es speziell am VN-Familienerlebnistag preiswerte Tagesgerichte. Auf der Sonnenterrasse kann die Sonne in vollen Zügen genossen werden und dies bei einem zünftigen Frühschoppen mit Livemusik.

Wohlfühlen

Nicht nur sportlich aktive, auch der Erholungssuchende Erwachsene findet am Freizeit-, Erlebnis- und Wohlfühlberg Sonnenkopf ein abwechslungsreiches Angebot. Als zertifiziertes Mitglied der „Besten Österreichischen Sommer Bergbahnen“ bietet der Sonnenkopf ein echtes Bergerlebnis für die ganze Familie. Die gesunde Höhenluft und das kristallklare Bergwasser haben sehr positive Auswirkungen auf die Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden.

Die Sonnenkopfbahn ist sehr angenehm und äußerst zeitsparend über die Arlberg Schnellstraße (S16/E60) zu erreichen.

Auf www.sonnenkopf.com erfährt man mehr über das abwechslungsreiche Veranstaltungsprogramm, welches am Sonnenkopf geboten wird!

Helikopterrundflug zu gewinnen Als weiteres Highlight findet am VN-Familienerlebnistag die große Verlosung statt. Einfach bei der Talstation ein Gewinnlos abholen und dieses ausgefüllt in die Gewinnbox werfen. Ab 14 Uhr moderiert in gekonnter Art und Weise Roberto Kalin die Verlosung der Gewinne. 3 x Bergfrühstück inkl. Berg- und Talfahrt (2 Erwachsene/2 Kinder) 5 x Tageskarte Winter 18/19 (1 Erwachsener) 1 x Helikopter-Flug für 2 Personen Füllen Sie Ihr Los vor Ort an der jeweiligen Ausgabestelle des VN-Familienerlebnistags aus.

Wandersäckle für VN-Abonnenten gratis

Die ersten 100 VN-Abonnenten, welche ihre Abovorteilskarte zur Infostation mitbringen, erhalten ein gefülltes VN-Säckle gratis bei der Talstation am Sonnenkopf. Das Säckle ist eine kleine Belohnung für die treuen Leser und Leserinnen, die laufend von Vorteilen, die nur Abonnenten zur Verfügung stehen, profitieren. Pro Abonnement kann ein Säckle gratis mitgenommen werden

VN-Säckle-Inhalt

1 x VN-Kugelschreiber

1 x VN-Jasskarten

1 x VN-Wandersitzkissen

1 x VN-Kappe

1 x Älpler Kräutersprudel

1 x Sonnenkopf-Plüschbär